Les actions de Yu Group bondissent, le chiffre d'affaires annuel dépassant les prévisions du marché

Yu Group PLC - fournisseur de gaz, d'électricité et d'eau aux entreprises basé dans le Cheshire, en Angleterre - note la poursuite d'une forte dynamique commerciale en 2023 avec des indicateurs de performance clés de revenus, de rentabilité et de génération de trésorerie affichant tous une "forte" croissance. Le taux de croissance des réservations mensuelles moyennes atteint au quatrième trimestre 2022 s'est poursuivi au cours de la nouvelle année. "La demande refoulée due au ralentissement des marchés des matières premières a vu une augmentation des clients contractant avec Yu, ce qui offre une visibilité supplémentaire sur les revenus pour l'exercice 2023 et au-delà", indique l'entreprise. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise s'attend à ce que les revenus, les marges et les flux de trésorerie pour 2023 soient nettement supérieurs aux attentes du marché.

Le directeur général Bobby Kalar déclare : "Je suis ravi d'annoncer une nouvelle augmentation de nos prévisions de revenus, de bénéfices et de liquidités, et je me réjouis de présenter une neuvième amélioration semestrielle consécutive dans nos résultats intermédiaires."

Yu a enregistré un bénéfice avant impôt de 5,8 millions de livres sterling sur un chiffre d'affaires de 278,6 millions de livres sterling pour 2022. Pour le seul premier semestre, le bénéfice avant impôt s'est élevé à 5,5 millions de livres sterling pour un chiffre d'affaires de 129,2 millions de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 587,00 pence l'unité, en hausse de 28 % mercredi à Londres

Variation sur 12 mois : en hausse par rapport à 202,50 pence

