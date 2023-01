Les actions de Yu sont en hausse car l'entreprise prévoit une augmentation annuelle à deux chiffres de son chiffre d'affaires.

(Alliance News) - Yu Group PLC a salué mardi ses performances financières pour 2022, avec des revenus qui devraient augmenter et des marges qui devraient dépasser les attentes du marché.

Les actions étaient en hausse de 9,6% à 699,00 pence chacune mardi matin à Londres.

Le fournisseur de gaz, d'électricité et d'eau aux entreprises a déclaré qu'il s'attendait à ce que son chiffre d'affaires annuel atteigne 275 millions de livres sterling, soit une hausse de 76 % par rapport aux 155 millions de livres sterling de l'année précédente.

Yu a déclaré avoir contracté des revenus de 246,8 millions de GBP pour 2023, soit une hausse de 57 % par rapport aux 156,5 millions de GBP de l'année dernière.

La marge bénéficiaire ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait être nettement supérieure au consensus du marché, battant les 2,1 % enregistrés au premier semestre 2022. Ceci est à comparer à une marge Ebitda de 1,1% en 2021.

Yu a noté que les réservations mensuelles moyennes des contrats annualisés signés au cours de l'année ont totalisé 24,5 millions de GBP, soit une hausse de 78 % par rapport aux 13,8 millions de GBP de l'année précédente.

La trésorerie nette à la fin de la période s'élevait à 18,8 millions GBP, contre 6,8 millions GBP un an plus tôt.

Pour l'avenir, Yu s'attend à ce que la croissance organique élevée se poursuive jusqu'à l'exercice 2023 et à moyen terme.

Elle déclarera un dividende au moment des résultats de 2022.

En septembre, Yu avait affiché un bénéfice avant impôt de 5,5 millions de livres sterling pour les six mois qui se sont terminés le 30 juin, soit une hausse considérable par rapport à 1,1 million de livres sterling un an plus tôt, alors que le chiffre d'affaires a doublé, passant de 65,8 millions de livres sterling à 129,2 millions de livres sterling.

