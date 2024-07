Yuan Long Ping High-Tech Agriculture Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la production, le traitement, l'emballage, la culture, l'élevage, le marquage et la distribution de semences et de plants de cultures de haute technologie. Les principaux produits de la société sont les semences de riz hybride, les semences de maïs hybride, les semences de poivron hybride, les semences de fruits et légumes, les graines de colza et les semences de coton, entre autres. La société est également impliquée dans les activités de consolidation et de réparation des terres. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers, ses principaux marchés étant la Chine du Nord et la Chine centrale.

Secteur Pêche et agriculture