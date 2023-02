Exclusif-La Chine lance la plantation de maïs OGM, en commençant par de petites quantités

Le ministère de l'agriculture a désigné environ 4 millions de mu (267 000 hectares ou 660 000 acres) qui seront plantés avec du maïs génétiquement modifié ou OGM cette année, a déclaré un cadre supérieur d'un développeur de semences chinois informé des plans.

Plusieurs variétés seront plantées dans certains comtés des provinces de Mongolie intérieure, Jilin, Hebei et Yunnan, a-t-il précisé, refusant d'être identifié car le plan n'est pas public.

La Chine étudie les cultures alimentaires OGM depuis des décennies mais n'a jamais autorisé leur plantation en raison de l'opposition à cette technologie, bien qu'elle autorise l'importation de soja et de maïs OGM pour l'alimentation animale et la plantation de coton OGM.

Le déploiement plus lent que prévu est décevant pour les entreprises semencières qui espéraient augmenter leurs revenus sur un marché fragmenté et hautement concurrentiel. Il intervient également alors qu'une reprise économique devrait augmenter la demande de maïs en Chine pour nourrir le plus grand troupeau de porcs du monde.

"Il s'agit d'un essai à grande échelle, et non d'un lancement commercial à part entière", a déclaré une deuxième source industrielle qui a également été informée des plans.

Le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales n'a pas répondu à une demande de commentaire. La Chine a planté environ 43 millions d'hectares de maïs l'année dernière, produisant une récolte de 277 millions de tonnes, selon les données officielles.

Malgré la méfiance des autorités à l'égard des cultures OGM, la demande de céréales plus résistantes et à haut rendement est énorme. Dans le grenier à blé de la Chine, dans le nord-est, le maïs OGM semé illégalement représente environ 70 % de la superficie, selon un rapport des médias d'État en 2021.

Les analystes de Citic Securities et Tianfeng Securities ont déclaré dans des notes récentes qu'ils s'attendaient à une diffusion commerciale de variétés de maïs OGM ce printemps.

"Nous nous attendions à au moins trois ou quatre fois plus", a déclaré le directeur de la société de semences, en faisant référence à la superficie.

Les plans pourraient encore changer, ont déclaré les deux sources, bien que les semis commencent généralement dans environ deux mois et que les agriculteurs achètent déjà des semences.

Les sociétés dont la technologie du maïs génétiquement modifié a été approuvée comme sûre par Pékin comprennent Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd, Syngenta Group et Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd. Les entreprises étrangères ne sont pas autorisées à vendre des semences OGM en Chine.

Dabeinong et Yuan Longping ont refusé de commenter. Syngenta n'a pas pu faire de commentaire dans l'immédiat.

Les actions des entreprises de semences ont chuté cette semaine après que des remarques dans un document de politique rurale de 2023 publié par le cabinet chinois aient été prises comme une indication d'une diffusion plus contrôlée de la technologie OGM.

L'année dernière, Dabeinong a déclaré aux investisseurs qu'elle s'attendait à des redevances comprises entre 8 yuans et 10 yuans pour chaque mu planté dans son maïs OGM.

LE SOUTIEN DU PRÉSIDENT XI

Les champs de maïs chinois ne produisent en moyenne qu'environ 60 % de la quantité de maïs produite par le premier producteur, les États-Unis, où le maïs OGM représente plus de 90 % de la récolte.

Cependant, le président Xi Jinping soutient de plus en plus l'utilisation de cette technologie qui, selon lui, est essentielle pour renforcer la sécurité alimentaire de la Chine. Les tensions commerciales, les conditions météorologiques erratiques et la guerre en Ukraine, principal exportateur de maïs, ont accru l'inquiétude des autorités quant à l'alimentation des 1,4 milliard d'habitants du pays.

Pékin a approuvé la sécurité de 14 "événements" de maïs, ou modifications génétiques, depuis 2019 et a mis en œuvre de nouvelles réglementations pour soutenir la technologie, signalant un changement dans son attitude prudente de longue date envers les OGM.

Mais le cabinet chinois a déclaré dans son document de politique que la Chine - malgré l'accélération de la commercialisation du maïs et du soja OGM - allait "étendre de manière ordonnée la zone d'essai et réglementer la gestion de la plantation", des commentaires pris comme indiquant une approche prudente.

"Tout le plan consiste à s'assurer qu'il n'y a pas de problèmes", a déclaré la deuxième source.