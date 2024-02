Yuanli Chemical Group Co., anciennement Shandong Yuanli Science and Technology Co. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de produits chimiques fins. Les principaux produits de la série des esters dibasiques sont les esters dibasiques mélangés (MDBE) ; les principaux produits de la série des alcools gras sont le 1, 6-hexanediol (HDO) ; les principaux produits de la série des plastifiants sont le phtalate de dioctyle (DCP) et le phtalate de dibutyle (DBP). La société distribue ses produits à la fois sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Chimie de spécialité