Yukon Metals Corp. est une société canadienne qui se consacre à l'exploration et à la mise en valeur de ressources minérales. Son portefeuille comprend des actifs de cuivre-or et d'argent-plomb-zinc, avec une composante substantielle d'or et d'argent. Elle possède également les claims AZ, Barite Mountain, Birch, Carter Gulch, Clea, Eva, Expo, Faro North, Fox, Gem, Star River, Nut, Pete, Risby, Talbot, ainsi que les claims Venus et les concessions de la Couronne situés au Yukon, ce qui représente un ensemble de terrains d'une superficie totale d'environ 18 000 hectares. Les propriétés constituent un ensemble de projets axés sur les métaux de base et les métaux précieux au Yukon, allant de nouvelles découvertes prometteuses à des cibles prêtes à être forées. La propriété Expo est située dans le district VMS de Finlayson, près de l'ancienne mine Wolverine et de la mine proposée, Kudz ze Kayah. La propriété Expo présente une géologie similaire à celle de la propriété Kudz ze Kayah, située à proximité, et s'étend sur 4 575 hectares. La propriété Nut se trouve dans la ceinture plutonique de Mayo, la zone centrale de la ceinture plutonique de Tombstone-Mayo-Tungstène, au Yukon.