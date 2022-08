Yum! Brands : baisse de 9% du BPA au 2e trimestre

Yum! Brands publie un BPA ajusté au titre du deuxième trimestre 2022 en baisse de 9% à 1,05 dollar, pour des ventes mondiales de système hors effets de changes en augmentation de 3%, dont une croissance des ventes comparables de 1%.



Le groupe de restauration a vu ses ventes comparables tirées essentiellement par son enseigne Taco Bell (+10%), alors que celles de KFC (+1%) et de Pizza Hut (stables) sont restées globalement atones d'une année sur l'autre.



'Nos ventes de système ont augmenté de 5% hors Russie, grâce à une dynamique de développement soutenue et malgré un environnement complexe', souligne le CEO David Gibbs, qui met aussi en avant des ventes numériques approchant les six milliards de dollars.



