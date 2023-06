La chaîne de restauration rapide Taco John's et le restaurant Gregory's Restaurant & Bar, basé dans le New Jersey, ont demandé instamment à l'Office américain des marques de rejeter les requêtes de Taco Bell visant à annuler leurs marques fédérales couvrant l'expression "Taco Tuesday".

Taco Bell avait présenté sa démarche comme une tentative de "libérer" l'expression pour les restaurateurs. Mais la société Taco John's, basée dans le Wyoming et détentrice des droits sur la marque "Taco Tuesday" dans la majeure partie des États-Unis, a déclaré que le seul intérêt de Taco Bell était de vendre davantage de ses propres tacos.

Le restaurant Gregory's a également rejeté l'affirmation de Taco Bell selon laquelle il n'avait pas droit aux droits de la marque "Taco Tuesday" couvrant l'État du New Jersey.

Taco Bell a déclaré dans un communiqué lundi qu'elle "confirme sa position selon laquelle Taco Tuesday est un terme générique et non une marque".

Taco John's a déclaré dans un communiqué lundi que l'entreprise "laisserait la procédure se poursuivre".

Un avocat de Gregory's Restaurant n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lundi.

Taco Bell, la plus grande chaîne de restauration rapide mexicaine aux États-Unis, appartenant à Yum Brands Inc., a demandé en mai à l'office des marques d'annuler les enregistrements de la marque "Taco Tuesday" de ses concurrents plus petits, les accusant de monopoliser à tort l'utilisation d'une expression générique dans le secteur de la restauration.

"Personne ne devrait avoir de droits exclusifs sur une expression courante", indiquaient les pétitions. Pouvez-vous imaginer si nous n'étions pas autorisés à dire "quoi de neuf" ou "brunch" ? Le chaos".

Taco John's a fait remarquer vendredi qu'elle détenait sa marque fédérale depuis 34 ans. Il a rejeté l'argument selon lequel l'expression "Taco Tuesday" est trop courante pour justifier la protection de la marque et a déclaré que sa marque "n'interdit pas au pétitionnaire ou à quiconque de faire de la publicité et de vendre des tacos le mardi".

Les affaires sont les suivantes : Taco Bell IP Holder LLC c. Spicy Seasonings LLC, Office américain des marques, n° 92082333 et Taco Bell IP Holder LLC c. Gregory Hotel Inc, Office américain des marques, n° 92082327.

Pour Taco Bell : Alexandra Bistline de Pirkey Barber

Pour Taco John's : Harold Bruno de Robinson Waters & Odorisio

Pour Gregory's Restaurant : Stephen Altamuro du cabinet d'avocats Stephen Altamuro

