Frank Siragusa n'a pas apprécié que la pizza mexicaine qu'il a payée 5,49 dollars dans un Taco Bell de New York en septembre dernier ne contienne que la moitié de la quantité de bœuf et de haricots indiquée sur la photo de la publicité de la chaîne. Il a donc intenté un procès.

Dans une proposition de recours collectif déposée lundi devant le tribunal fédéral de Brooklyn, M. Siragusa accuse Taco Bell de tromper les consommateurs en annonçant faussement que sa pizza mexicaine, sa pizza mexicaine végétarienne, son Crunchwrap Supreme, son Grande Crunchwrap et son Crunchwrap végétalien contiennent "au moins le double" de leur contenu réel.

Siragusa, de Ridgewood, New York, a inclus des photos montrant des aliments débordant de bœuf, de fromage et de légumes rouges et verts éclatants, juxtaposées à des photos "réelles" d'aliments plus petits et moins éclatants que d'autres clients ont postées en ligne.

Les publicités de Taco Bell sont "déloyales et financièrement préjudiciables aux consommateurs" et "particulièrement préoccupantes à l'heure où l'inflation, les prix de la nourriture et de la viande sont très élevés et où de nombreux consommateurs, en particulier les consommateurs à faible revenu, connaissent des difficultés financières", selon la plainte.

L'action en justice vise à obtenir au moins 5 millions de dollars pour les clients de Taco Bell qui ont acheté les cinq produits dans l'État de New York au cours des trois dernières années. Il ne prétend pas que les produits contiennent moins de contenu que ce que Taco Bell décrit sur son site web.

Taco Bell, une unité de Yum Brands, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'année dernière, l'un des avocats de Siragusa a intenté une action en justice, toujours en cours, à Brooklyn, accusant McDonald's et Wendy's pour la différence entre la taille réelle et la taille annoncée de leurs hamburgers.

L'autre avocat, Anthony Russo, a déposé une plainte similaire l'année dernière à Miami contre Burger King à propos de ses Whoppers. Ce procès a fait l'objet d'une médiation qui a abouti à une impasse.

"Taco Bell ne divulgue pas de manière adéquate le poids du bœuf ou de la garniture", a déclaré M. Russo dans un courriel. "Le plaignant n'a pas acheté le produit sur la base d'une quelconque indication de poids, mais uniquement sur la base de la photo du produit, comme nous pensons que la plupart des consommateurs le font.

L'affaire est Siragusa v Taco Bell Corp, U.S. District Court, Eastern District of New York, No. 23-05748.