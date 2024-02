Yum! Brands, Inc. figure parmi les 1ers groupes mondiaux de restauration rapide. Le groupe développe, exploite et gère en propre et sous franchise des restaurants sous les enseignes KFC, Pizza Hut, Taco Bell et The Habit Burger. Le CA par type de revenus se répartit comme suit : - revenus de franchises et de licences (44%) : détention, à fin 2021, de 52 373 franchises ; - ventes des restaurants gérés en propre (32%) : 1 051 restaurants ; - autres (24%). 55,4% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Restaurants et bars