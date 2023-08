Yum China Holdings, Inc. est une société de restauration. La société possède, franchise ou détient des entités qui possèdent et exploitent des restaurants. Ses segments comprennent KFC, Pizza Hut Casual Dining, et d'autres segments, dont Little Sheep, Huang Ji Huang, Lavazza, COFFii & JOY, Taco Bell, East Dawning, Daojia et son activité de commerce électronique. KFC est la marque de restauration rapide en Chine. KFC exploite environ 9 094 restaurants dans plus de 1 600 villes chinoises. Pizza Hut est l'enseigne de restauration décontractée en Chine. Pizza Hut exploite environ 2 903 restaurants dans plus de 600 villes. Huang Ji Huang est une enseigne de restauration décontractée de style chinois qui compte plus de 600 restaurants en Chine et sur les marchés internationaux. Little Sheep est un restaurant de hot pot en Chine qui compte plus de 222 unités en Chine et sur les marchés internationaux. Taco Bell est une marque de restauration rapide spécialisée dans la cuisine mexicaine. La marque COFFii & JOY propose du café de spécialité dégusté à la main.

Secteur Restaurants et bars