IPO: Le chinois Nongfu Spring attire une forte demande pour son IPO à Hong Kong

HONG KONG (Agefi-Dow Jones)--Les actions de la première société chinoise d'eau en bouteille Nongfu Spring ont bondi lundi sur le marché gris, avant leur introduction à la Bourse (IPO) de Hong Kong jeudi. Les investisseurs ont passé des ordres pour un montant de près de 150 milliards de dollars, alors que la transaction doit permettre à l'entreprise de lever 1,1 milliard de dollars.

Cette demande élevée démontre que les investisseurs cherchent toujours à s'exposer aux consommateurs chinois et est de bon augure pour le groupe de restauration Yum China Holdings, qui exploite les enseignes KFC et Pizza Hut en Chine et doit faire ses débuts à la Bourse de Hong Kong jeudi.

L'IPO de Nongfu Spring confère à l'entreprise une valeur de marché de 31 milliards de dollars, soit les deux tiers environ de celle de Danone, la maison mère d'Evian et Volvic.

Selon les prix sur le marché gris obtenus auprès de deux courtiers hongkongais, la valorisation de Nongfu Spring pourrait bondir et potentiellement dépasser celle de Danone jeudi après ses débuts à la Bourse de Hong Kong. L'action Nongfu Spring cotait à 44,05 dollars de Hong Kong (4,81 euros), soit plus du double de son prix d'introduction de 21,50 dollars de Hong Kong, sur une plateforme exploitée par Futu Securities. L'action affichait une hausse de 92% sur une autre plateforme, opérée par Bright Smart Securities.

Une part de marché de 21% en Chine

Nongfu Spring disposait l'année dernière d'une part de marché de 21% en Chine, selon des recherches de Frost & Sullivan citées dans son prospectus d'introduction. Outre de l'eau en bouteille, la société vend des boissons à base de thé, des jus de fruits et des boissons énergétiques.

Son bénéfice net a augmenté de 37% à 4,9 milliards de yuans (606,8 millions d'euros) en 2019. Le chiffre d'affaires et les bénéfices ont toutefois pâti au début de l'année des répercussions de la pandémie de coronavirus sur les chaînes logistiques et la vie quotidienne.

Les investisseurs individuels ont placé près de 87 milliards de dollars d'ordres, soit 1.050 fois la part de l'opération qui leur était réservée, selon un document réglementaire. Cette demande élevée a entraîné une hausse de leur part de l'IPO à 27%, contre 7% initialement prévus. Les investisseurs institutionnels ont sursouscrit 60 fois l'opération, ce qui implique des ordres d'un montant de 61 milliards de dollars.

Cinq investisseurs de premier plan, dont le fonds souverain de Singapour GIC Private, Fidelity International et le gérant américain de fonds spéculatifs Coatue Management, ont garanti l'opération en s'engageant à acheter pour 320 millions de dollars d'actions, quel que soit le prix de l'opération.

L'introduction en Bourse valorise Nongfu Spring à près de 29 fois les bénéfices attendus l'année prochaine, selon Arun George, un analyste qui publie sur la plateforme de recherche indépendante Smartkarma. A titre de comparaison, Danone présente un ratio cours/bénéfice de 15 fois et Coca-Cola de 23 fois.

Les banques China International Capital et Morgan Stanley sont chargées de l'IPO. La taille de l'opération pourrait augmenter de 15% en cas d'exercice total de l'option de surallocation.

-Joanne Chiu, The Wall Street Journal

(Version française Valérie Venck) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire