La production industrielle et la croissance des ventes au détail en Chine ralentissent considérablement

La croissance de la production industrielle a été plus lente que la hausse de 5,8 % en glissement annuel annoncée par les analystes interrogés par Reuters, et comparée à la hausse de 6,4 % enregistrée en juillet.

Les contrôles COVID-19, les pénuries prolongées de semi-conducteurs et les restrictions imposées aux industries très polluantes ont perturbé l'activité de la deuxième plus grande économie du monde.

Les ventes de véhicules en Chine ont chuté en juillet pour le troisième mois consécutif, en partie à cause de la pénurie mondiale de puces automobiles. Afin de soulager le secteur, l'autorité chinoise de régulation du marché a infligé vendredi une amende à trois sociétés de vente de puces automobiles pour avoir fait grimper les prix.

Certains producteurs d'acier dans les provinces chinoises de Jiangsu, Fujian et Yunnan ont été invités par le gouvernement à réduire leur production, le pays cherchant à limiter la pollution industrielle.

La croissance des ventes au détail a été fortement touchée par la hausse des cas de COVID-19 locaux. Les ventes n'ont augmenté que de 2,5 % en août par rapport à l'année précédente, ce qui est bien inférieur à la hausse prévue de 7,0 % et marque le rythme le plus lent depuis août de l'année dernière.

Cette hausse est à comparer à celle de 8,5 % enregistrée en juillet.

L'économie chinoise a connu une reprise remarquablement forte après le marasme de l'année dernière dû au coronavirus, mais l'élan s'est ralenti au cours des derniers mois, les entreprises étant aux prises avec des épidémies sporadiques de COVID-19, des goulets d'étranglement au niveau de l'approvisionnement et des matières premières élevées.

Les restrictions sociales dues à la variante delta du COVID-19 dans plusieurs provinces ont frappé les secteurs de la restauration, du transport, de l'hébergement et du divertissement.

L'activité des services en Chine s'est contractée en août, selon une enquête du secteur privé, alors que les restrictions visant à endiguer le virus COVID-19 menacent de faire dérailler la reprise économique.

L'opérateur de KFC, Yum China Holdings Inc, a déclaré mardi que son bénéfice d'exploitation ajusté subirait une baisse de 50 à 60 % au troisième trimestre, la propagation de la variante delta en Chine ayant entraîné des fermetures de restaurants et une "forte réduction des ventes".

Les investissements en actifs fixes ont augmenté de 8,9 % entre janvier et août par rapport à la même période de l'année précédente, contre une hausse de 9,0 % annoncée par un sondage Reuters et une augmentation de 10,3 % entre janvier et juillet.