Yum China Holdings Inc est une société basée en Chine dont l'activité principale est la restauration. La société exerce ses activités par le biais de trois segments. Le segment Kentucky Fried Chicken (KFC) exploite des restaurants à service rapide (QSR), qui proposent principalement des recettes originales de poulet et d'autres produits à base de poulet, des hamburgers de bœuf, du porc, des fruits de mer, des plats à base de riz, des congés, des légumes frais, des desserts, du café, du thé et d'autres produits. Le segment Pizza Hut exploite des restaurants à service décontracté (CDR), qui proposent principalement plusieurs services de jour, notamment le petit-déjeuner, le déjeuner, le thé de l'après-midi et le dîner. Les produits comprennent divers types de pizzas, steaks, pâtes, plats de riz et autres entrées, hors-d'œuvre, boissons et desserts. Le segment "Autres" exploite principalement des magasins hors ligne et des activités de commerce électronique, notamment Taco Bell, Lavasa, Little Sheep, Huang Ji Huang, COFFii&JOY, East Dawning et d'autres marques différentes. La société exerce ses activités sur le marché national.

Secteur Restaurants et bars