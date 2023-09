Yunhong Green CTI Ltd, anciennement Yunhong CTI Ltd, développe, produit, distribue et vend un certain nombre de produits de consommation aux États-Unis et dans plusieurs autres pays. La société produit des films à usage commercial et industriel aux États-Unis. Elle développe des produits utilisant des films souples, notamment des ballons, des pochettes et des films pour des applications d'emballage commercial. Les produits de la société comprennent les produits de fantaisie, constitués de ballons en aluminium et en latex et d'articles-cadeaux connexes, et les films souples, pour l'alimentation et d'autres applications commerciales et d'emballage. En outre, la société s'occupe également de l'assemblage et de la vente de Candy Blossoms (petits bouquets de bonbons arrangés, comprenant des rubans et/ou un petit ballon de baudruche) et de la distribution d'articles de fête au Mexique. La société commercialise et vend ses ballons en aluminium et en latex ainsi que des articles de fantaisie connexes aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans un certain nombre d'autres pays.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier