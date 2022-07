Z Holdings Corporation : UBS favorable sur le dossier

Données financières JPY USD EUR CA 2022 1 571 Mrd 11 621 M 11 172 M Résultat net 2022 82 651 M 611 M 588 M Dette nette 2022 348 Mrd 2 576 M 2 476 M PER 2022 37,0x Rendement 2022 1,41% Capitalisation 2 961 Mrd 21 901 M 21 056 M VE / CA 2022 2,11x VE / CA 2023 1,98x Nbr Employés 23 705 Flottant 30,0% Graphique Z HOLDINGS CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique Z HOLDINGS CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Clôture 395,20 JPY Objectif de cours Moyen 679,33 JPY Ecart / Objectif Moyen 71,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Kentaro Kawabe President, Co-CEO & Representative Director Takeshi Idezawa Co-CEO, Representative Director & Sales CPO Ryosuke Sakaue Group CFO & Senior Managing Executive Officer Chiaki Fujimon Group Chief Technology Officer Eui-Bin Park Co-Group Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) Z HOLDINGS CORPORATION -40.79% 21 901 ALPHABET INC. -24.93% 1 434 226 BAIDU, INC. 1.81% 52 346 NAVER CORPORATION -37.38% 27 238 YANDEX N.V. -68.69% 6 798 LASTMINUTE.COM N.V. -21.21% 351