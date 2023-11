Zad Holding Company QPSC, anciennement Zad Holding Co SAQ, est une société basée au Qatar qui opère dans le secteur de la transformation alimentaire. La société opère par le biais de ses filiales : Qatar Flour Mills Company, qui produit une gamme de farines de blé ; Umm Said Bakery (USB), qui fabrique des produits de boulangerie, notamment du Khubz, du pain libanais et des produits européens, tels que du pain en tranches, des croissants, des muffins et des petits pains, entre autres ; National Food Company, qui produit et commercialise des produits de viande congelée transformés ; Arzak Marketing Co. (AMC), et Qatar Food Industries Co.

Secteur Transformation des aliments