Zahintex Industries Limited fabrique et exporte des pulls prêts à l'emploi, des vêtements à maille plate et des chandails, tels que des cardigans, des gilets et des vêtements de toutes sortes fabriqués en denim, laine, coton, fibres synthétiques et autres. Elle fabrique des cardigans et des ponsho à l'aide de machines intarsia manuelles et entièrement informatisées. Elle propose une gamme de produits pour hommes, femmes et enfants. Elle possède huit unités commerciales, qui sont impliquées dans le tricotage manuel sur métier plat couplé à des machines de liaison circulaire, d'enroulement, de couture et/ou de lavage, et Zahintex-7 est impliquée dans les machines à tricoter entièrement automatiques. Ces huit unités commerciales sont situées à cinq endroits différents et représentent environ 3,50,000 pieds carrés d'espace de production. Les usines de la Société sont situées à Chhoydana, Board Bazar ; 74/A, Konabari ; Bokan, Monipur, et Araishaprashad, Kaultia, Dhaka du Bangladesh. La société exporte des vêtements en pull-over à maille plate vers l'Europe, l'Amérique et la Russie.

Secteur Habillement et accessoires