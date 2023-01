Zaim Credit perd le contrôle de Zaim Express, basé en Russie ; le COO est absent.

(Alliance News) - Zaim Credit Systems PLC a déclaré mercredi avoir perdu le contrôle de sa filiale russe Zaim Express LLC, dont la propriété a été transférée à un "M. Sidorov" à l'insu de la société.

Zaim a noté qu'elle a perdu le contact avec son équipe basée à Moscou, y compris son propre directeur des opérations, Vladmir Golovko.

Zaim est une société fintech axée sur la Russie. Zaim Express fait l'objet d'une enquête depuis septembre, lorsque Zaim a remarqué que "quelque chose n'allait pas lorsque l'équipe de Zaim Express à Moscou a cessé de communiquer avec les directeurs de la société à Londres". Les actions de Zaim Credit sont suspendues depuis le début de l'enquête.

Zaim a déclaré que dans le registre d'État russe des entités juridiques, la propriété de Zaim Express a été changée en faveur d'un "M. Sidorov", éloigné de Zaim. La société a expliqué qu'elle a essayé de contacter des employés clés de Zaim, dont le siège est à Moscou, y compris le COO Golovko. "Grâce à des recherches publiques, nous avons pu confirmer que M. Golovko reste directeur général de Zaim Express après sa vente à M. Sidorov", a déclaré la société.

Elle prévoit de convoquer une assemblée générale sous peu, au cours de laquelle elle vise à démettre M. Golovko de son rôle de directeur.

Zaim a ajouté que l'on ne peut plus se fier à son propre site Web, car il est sous le contrôle de l'équipe à Moscou. Elle a déclaré qu'un nouveau site Web est en cours de création.

Le président Malcolm Groat a déclaré : "Compte tenu des efforts considérables déployés pendant Covid pour développer l'activité en Russie et commencer à étendre le modèle à de nouveaux pays, et compte tenu du succès obtenu sur le plan opérationnel et commercial au cours des deux dernières années, il est tragique que tout ce qui a été construit et les perspectives qui s'offrent au groupe nous soient enlevés. Zaim se retrouve gravement endommagé et doit maintenant tracer une nouvelle voie pour ramener de la valeur pour nos investisseurs."

Entre-temps, mercredi, le Financial Reporting Council du Royaume-Uni a déclaré qu'il avait ouvert une enquête sur l'audit de Zaim Credit pour son rapport de l'exercice 2021, mené par Shipleys LLP.

Mercredi encore, Zaim Credit a publié ses chiffres pour le semestre clos le 30 juin 2022, dont il a souligné qu'ils incluaient les chiffres de Zaim Express, sur lequel il n'a plus de contrôle opérationnel effectif. Au cours du semestre, l'entreprise a enregistré une perte avant impôts de 189 000 GBP, contre un bénéfice de 296 000 GBP un an auparavant. Le revenu net d'intérêts a chuté de 16 %, passant de 4,2 millions de GBP à 3,5 millions de GBP.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

