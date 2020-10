Les acheteurs reviennent Envoyer par e-mail :

La valeur Zalando SE a été très recherchée dernièrement. La configuration technique apparaît positive avec un nouveau potentiel de libéré. Synthèse

● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible. ● La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

● Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir. ● Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier. ● Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées. ● La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes. ● Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action. ● L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 52.42 EUR.

Points faibles

● Les marges dégagées par la société sont relativement faibles. ● Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes. ● Avec un PER attendu à 120.5 et 101.38 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés. ● L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.

