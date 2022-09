ZALANDO : Hauck & Aufhauser toujours à l'achat

Données financières EUR USD CA 2022 10 434 M 10 062 M - Résultat net 2022 54,8 M 52,8 M - Tréso. nette 2022 931 M 897 M - PER 2022 109x Rendement 2022 - Capitalisation 5 307 M 5 118 M - VE / CA 2022 0,42x VE / CA 2023 0,38x Nbr Employés 17 069 Flottant 89,9% Graphique ZALANDO SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ZALANDO SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Dernier Cours de Clôture 20,69 € Objectif de cours Moyen 40,29 € Ecart / Objectif Moyen 94,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Robert Gentz Co-Chief Executive Officer David Schneider Co-Chief Executive Officer Cristina Stenbeck Chairman-Supervisory Board David Schröder Chief Financial Officer Mariella Röhm-Kottmann Independent Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ZALANDO SE -70.92% 5 118 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED -34.45% 214 424 MEITUAN INC. -25.11% 133 086 PINDUODUO INC. 8.03% 79 631 MERCADOLIBRE, INC. -35.83% 43 555 SHOPIFY INC. -78.77% 37 174