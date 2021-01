Zalando : Berenberg relève son conseil sur le titre

Berenberg a relevé son conseil sur le titre Zalando en passant de 'vendre' à 'conserver' et a relevé le prix cible de 50 euros à 86 euros.



Zalando devant bientôt fournir des prévisions pour l'année 2021, l'analyste allemand a salué la 'forte croissance du chiffre d'affaires' du plus grand détaillant de vêtements en ligne d'Europe.



'Bien que nous soyons toujours préoccupés par le potentiel de marge de Zalando, son développement de chiffre d'affaires est maintenant trop fort pour être ignoré', a déclaré le bureau d'analyses.



