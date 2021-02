Zalando : Invest Securities rehausse son objectif de cours

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Zalando avec un objectif de cours rehaussé de 102 à 120 euros, le titre ayant épuisé le potentiel de hausse précédemment identifié par le bureau d'études depuis son flash du 5 novembre dernier.



'De plus, les résultats annuels et la journée investisseurs du 16 mars devraient témoigner du net déploiement du modèle d'affaires en raison de notamment de la nouvelle vague de durcissement sanitaire', estime l'analyste.



'Le modèle d'affaires illustre selon nous le concept de l'antifragilité développé par Nassim Nicholas Taleb dans son livre éponyme, c'est-à-dire l'idée d'un système en mesure de tirer profit de conditions de stress et de choc', poursuit-il.



