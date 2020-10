Zalando : Invest Securities relève son objectif

12/10/2020 | 09:43

Dans le sillage du relèvement des objectifs du groupe sur 2020, Invest Securities révise à la hausse ses estimations de CA et de levier opérationnel dans son scénario 2020/22.



' En 2021/22 nous révisions également nos prévisions de D&A pour tenir compte de moindre capex. Nos BNA 20/21/22 sont ainsi relevés significativement de +88%/+88%/+82%. De plus, nous abaissons notre WACC à 6,47% vs 7,54% compte tenu de la méthodologie IS ' indique le bureau d'analyses.



L'ensemble de ces révisions conduisent l'analyste à relever son objectif de groupe à 90E (contre 67E).



' Si nous demeurons structurellement favorables sur le dossier, le potentiel de hausse nous semble désormais limité, ce dont témoigne la modeste hausse vendredi (+3,5%). Nous conservons donc notre recommandation à neutre ' rajoute Invest Securities.



