Zalando : UBS réitère son conseil à l'achat

Données financières EUR USD CA 2022 11 703 M 12 294 M - Résultat net 2022 213 M 223 M - Tréso. nette 2022 1 009 M 1 060 M - PER 2022 41,0x Rendement 2022 - Capitalisation 8 519 M 8 949 M - VE / CA 2022 0,64x VE / CA 2023 0,53x Nbr Employés 17 043 Flottant 85,6% Tendances analyse technique ZALANDO SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 27 Dernier Cours de Clôture 33,21 € Objectif de cours Moyen 75,23 € Ecart / Objectif Moyen 127% Dirigeants et Administrateurs Robert Gentz Co-Chief Executive Officer David Schneider Co-Chief Executive Officer Sandra Dembeck Chief Financial Officer Cristina Stenbeck Chairman-Supervisory Board Jim Freeman Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ZALANDO SE -53.32% 8 949 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED -20.33% 272 539 MEITUAN INC. -27.02% 129 570 SHOPIFY INC. -70.01% 61 238 PINDUODUO INC. -30.91% 57 340 MERCADOLIBRE, INC. -24.12% 51 547