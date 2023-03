AKTIE IM FOKUS 2/Au départ de la tête de liste, Zalando est très faible

(nouveau : le texte a été reformulé en raison de l'évolution actuelle des cours et complété par les trois premiers paragraphes et le commentaire de traders).

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les fortes hausses de cours de Zalando se sont révélées non durables mardi. L'action de l'entreprise de mode en ligne s'est effondrée en début d'après-midi et a chuté d'environ quatre pour cent et demi en tant que l'une des dernières positions du Dax. L'indice directeur allemand a chuté de près d'un pour cent.

Le matin, le titre avait atteint un plus haut de quatre semaines en tête du Dax, alors que Zalando était acclamé par les investisseurs et les analystes pour ses perspectives de marges optimistes à moyen terme. Mais après la conférence des analystes, la tendance s'est inversée et les regards se sont de nouveau tournés vers les perspectives plutôt modérées pour l'année en cours.

Les commerçants ont résumé l'événement par un commentaire mitigé de la direction sur l'évolution actuelle de l'activité : selon Zalando, la demande des consommateurs reste faible et pour le premier trimestre, seule une croissance modérée du volume brut des marchandises se dessine dans le cadre des prévisions annuelles, ont indiqué les analystes.

Rien ne se négocie actuellement plus chaudement pour les valeurs en ligne que leur chance de se remettre du ralentissement économique actuel, dans lequel l'inflation élevée pèse sur l'envie d'acheter des consommateurs. Après le coup de pouce extraordinaire donné par la pandémie de Corona, Zalando a lui aussi dû faire marche arrière l'année dernière, la réticence des clients à acheter ayant entraîné une chute des bénéfices du groupe Dax en 2022.

Le détaillant de mode est toutefois confiant dans sa capacité à améliorer nettement sa rentabilité à moyen terme, notamment grâce au programme d'économies lancé entre-temps, qui prévoit entre autres des suppressions de postes. Ces déclarations avaient dans un premier temps convaincu les investisseurs et les analystes mardi. Selon l'analyste d'UBS Sreedhar Mahamkali, les objectifs à moyen terme de Zalando sont supérieurs aux attentes du marché.

En passant dans le rouge, les titres Zalando ont également partagé le sort des actions Hellofresh : les investisseurs s'étaient montrés déçus dès le début du négoce par les prévisions incertaines pour 2023. L'action Hellofresh, dernière du MDax, a chuté de près de 13 %, se rapprochant ainsi de son plus bas de trois ans atteint la semaine dernière (19,21 euros). Elles ont ensuite limité leurs pertes, mais étaient de nouveau en baisse de plus de 9,5 % dans l'après-midi.

Les actions des services de livraison comme Delivery Hero et Just Eat Takeaway, la société mère de Lieferando, ont également été emportées et ont perdu environ un pour cent.

Pour les actions Zalando, les pertes actuelles pourraient mettre fin à la reprise de ces derniers jours, après une chute de près d'un cinquième entre début février et début mars. Toutefois, le titre avait d'abord progressé de près de 140% depuis son plus bas de huit ans atteint fin septembre à 19,18 euros, avant que les investisseurs ne prennent leurs bénéfices à partir de février.

En revanche, le cours de Hellofresh, spécialiste de la livraison de plats cuisinés, est en panne depuis des mois et oscille entre 21 et 28 euros depuis octobre dernier. Le titre a perdu près de 80% de son record de 97,50 euros atteint au plus fort de la pandémie en novembre 2021.

Les prévisions de la direction de Hellofresh pour l'année en cours sont floues : En ce qui concerne l'évolution du bénéfice d'exploitation, le directoire du groupe peut aussi bien imaginer une baisse qu'un net bond en avant, mais son objectif est inférieur aux attentes moyennes des analystes.

Il existe désormais des risques pour le consensus de marché et pour son estimation, écrit William Woods, analyste chez Bernstein. La direction continue de donner la priorité à la croissance par le biais d'investissements, ce qui est une erreur, a critiqué l'expert./tav/ag/la/he