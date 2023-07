HAMBOURG (dpa-AFX) - Le site de vente en ligne de vêtements About You a surpris tout le monde en réussissant à passer dans le vert sur le plan opérationnel au cours du premier trimestre fiscal (clos fin mai). Malgré un climat de consommation morose dans le secteur de la mode et des stocks toujours élevés, le groupe a pu prendre le contre-pied de cette tendance en prenant des mesures d'économie. C'est surtout pour l'administration et le marketing que les Hambourgeois ont dépensé moins d'argent ces derniers mois, comme le groupe l'a annoncé mercredi. About You maintient sa prévision de réaliser un résultat positif sur l'ensemble de l'année. Les investisseurs sont d'humeur festive.

L'action a fait un bond en avant après le début du négoce et a augmenté de près de 26 pour cent au cours de la matinée pour atteindre 5,57 euros. L'analyste de la Baader Bank Volker Bosse a fait référence à la déclaration de l'entreprise selon laquelle le seuil de rentabilité a été atteint plus rapidement que prévu. Il a qualifié l'évolution du chiffre d'affaires de conforme aux attentes, tandis que le résultat opérationnel a nettement dépassé les hypothèses. Il est à noter que la croissance dans les pays germanophones, d'environ quatre pour cent, a été plus élevée que celle de son concurrent Zalando, dont la taille est bien plus importante. Les titres de ce dernier ont également augmenté de près de cinq pour cent mercredi.

Grâce au bond des cours de mercredi, les titres se dirigent vers la plus grande plus-value journalière de l'histoire de la bourse depuis deux ans. Une hausse d'un quart est également exceptionnelle pour une action habituellement sujette à des fluctuations comme About You. Mais ce bond en avant n'est finalement rien de plus qu'un rebond dynamique : depuis le record de près de 27 euros atteint en 2021, le cours avait chuté de 84 pour cent au plus bas. Le précédent plus bas, à 4,27 euros, remonte au mois de mai.

Les analystes s'attendaient en fait à une perte d'exploitation moyenne de 16 millions d'euros au premier trimestre de l'année. Au lieu de cela, la direction a réalisé un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) de 4,2 millions d'euros. Au cours de la même période de l'année précédente, l'entreprise avait encore enregistré une perte de 28,8 millions d'euros. Entre-temps, le chiffre d'affaires ne s'est guère amélioré en raison de la morosité de la consommation et a quasiment stagné au niveau de l'année précédente, à environ 507 millions d'euros. Le nombre de clients actifs continue d'augmenter, a-t-on indiqué, même si la taille des paniers d'achats individuels a diminué en raison du niveau toujours élevé des remises.

Le distributeur de mode a confirmé ses prévisions pour l'année en cours. La direction du groupe vise ainsi le seuil de rentabilité pour l'ensemble de l'année (à fin février). Pour ce faire, le chiffre d'affaires devrait croître dans une fourchette de 1 à 11 pour cent.

Ce n'est pas la première fois que le détaillant de mode réalise un résultat trimestriel positif. La première fois que la direction du groupe y est parvenue, c'était au dernier trimestre 2020. L'année dernière n'avait pas été particulièrement bonne pour About You : Suite à des coûts élevés et à des actions de rabais excessives, la société hambourgeoise s'était enfoncée encore plus dans les chiffres rouges. L'ancienne entreprise du SDax avait dû quitter l'indice des petites valeurs en décembre après une chute massive des cours à la bourse./knd/mne/ngu