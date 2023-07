FRANCFORT (dpa-AFX) - Une rentabilité inattendue au premier trimestre a mis les investisseurs d'About You d'humeur festive ce mercredi. Les titres du détaillant de mode en ligne ont bondi d'un quart dans les premiers échanges Xetra. Le cours a franchi un grand nombre de lignes d'indicateurs graphiques, et finalement aussi la ligne des 200 jours qui indique la tendance à long terme.

Selon ses propres indications, l'entreprise a réalisé un résultat d'exploitation ajusté (Ebitda) positif au premier trimestre de l'exercice en cours (à fin février). Selon un commerçant, le dernier trimestre de l'année a certes été difficile, mais About You a été en mesure de réduire les coûts d'exploitation. Les dépenses de marketing ont été la principale variable d'ajustement. Par la suite, le seuil de rentabilité opérationnelle a été atteint, ce qui constitue une priorité.

L'analyste de Baader Bank Volker Bosse a fait référence à la déclaration de l'entreprise selon laquelle le seuil de rentabilité a été atteint plus rapidement que prévu. Il a qualifié l'évolution du chiffre d'affaires de conforme aux attentes, tandis que le résultat opérationnel a nettement dépassé les hypothèses. Il est à noter que la croissance dans les pays germanophones, d'environ quatre pour cent, a été plus élevée que celle de son concurrent Zalando, dont la taille est bien plus importante. Les titres de ce dernier ont également augmenté de près de cinq pour cent mercredi.

Au lieu d'une perte opérationnelle de plus de 16 millions d'euros attendue par les analystes, le détaillant de mode en ligne a réalisé un bénéfice d'un peu plus de 4 millions d'euros, a déclaré Richard Edwards, analyste chez Goldman Sachs, dans une première réaction, en chiffrant plus précisément la bonne surprise. Lui aussi a évoqué comme raison principale des dépenses nettement moins élevées pour le marketing et l'administration. Henrik Paganetty de Jefferies a également souligné la bonne nouvelle d'un flux de trésorerie disponible (free cash flow) positif.

Grâce au bond du cours de mercredi, les titres se dirigent vers la plus grande plus-value journalière de l'histoire de la Bourse depuis deux ans. Une hausse d'un quart est également exceptionnelle pour une action habituellement sujette à des fluctuations comme About You. Mais ce bond en avant n'est finalement rien de plus qu'un rebond dynamique : depuis le record de près de 27 euros atteint en 2021, le cours avait chuté de 84 pour cent au plus bas. Le précédent plus bas, à 4,27 euros, remonte au mois de mai /tih/bek/ngu