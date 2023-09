FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - La valeur la plus faible du Dax cette année a continué à perdre du terrain mercredi : Les actions de Zalando sont désormais en baisse de 37 pour cent en 2023. Les actions de l'entreprise de vente en ligne coûtent encore 20,83 euros et se rapprochent de plus en plus du plus bas de l'année dernière à 19,18 euros. En dessous, on risque même de retrouver les cours de la première heure en 2014, à environ 17 euros.

Les perspectives négatives de Monique Pollard, analyste chez Citigroup, pour le rapport trimestriel de début novembre ont attiré l'attention ce matin. Elle craint un recul du volume brut des ventes (VBM) en raison de la météo difficile de septembre, de données de vente au détail apathiques et de commentaires prudents de la part du secteur, comme récemment Asos. Pour l'ensemble de l'année, Pollard prévoit également une croissance du GMV inférieure aux objectifs du groupe.

Conséquence pour Pollard : elle a réduit son objectif de cours à 24 euros et a attribué aux titres le tampon "Negative Catalyst Watch" en vue du rapport trimestriel./ag/tih

