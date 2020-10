ZALANDO : Invest Securities revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities rehausse son objectif de cours de 67 à 90 euros tout en réitérant son opinion Neutre sur Zalando après le relèvement de ses objectifs 2020. Le bureau d'études révise à la hausse ses estimations de chiffre d'affaires et de levier opérationnel pour son scénario 2020/2022. L'analyste ajoute qu'il relève également de manière significative ses anticipations de bénéfices par action pour les trois prochains exercices du spécialiste de la vente digitale de chaussures et de vêtements (+88%, +88% et +82%).