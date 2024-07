ZALANDO : Deutsche Bank remonte son objectif

Deutsche Bank a réitéré lundi sa recommandation d'achat sur Zalando, mais avec un objectif de cours relevé de 32 à 34 euros dans la perspective de 'signes d'amélioration' attendus à l'occasion de la publication des résultats de deuxième trimestre, prévue le 6 août prochain.



Dans une note de recherche, l'analyste déclare s'attendre à ce que le spécialiste allemande de la mode en ligne fasse état d'un chiffre d'affaires et d'un résultat opérationnel (Ebit) en hausse au deuxième trimestre par rapport au premier, tout en confirmant ses objectifs annuels.



Pourtant, fait-il remarquer, son cours de Bourse s'est déprécié de 10% au cours du mois de juin du fait des inquiétudes entourant l'impact sur son activité de la météo maussade de ce début d'été.



Pour le deuxième trimestre, l'intermédiaire dit malgré tout tabler sur un chiffre d'affaires en hausse de 4% pour un Ebit ajusté de 170 millions d'euros (+17% sur un an), des estimations solides qui le conduisent à revoir à la hausse sa prévision d'Ebit ajusté pour 2024, désormais attendu à 430 millions d'euros, dans le haut de l'intervalle communiqué par le groupe (de 380 à 450 millions d'euros) et au-dessus du consensus actuel (426 millions d'euros).



