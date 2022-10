Fondé en 2008 par Robert Gentz et David Schneider, Zalando est, en quelques années seulement, devenu un véritable poids lourd de la fast-fashion en Europe. Avec la mainmise sur 2,5% des parts de marché de la mode européenne, Zalando amasse 12 milliards d’euros en vente de marchandises, sur un marché qui, au niveau européen seulement, pèse à lui seul près de 450 milliards d’euros.

Mais l’ambition de Zalando est bien plus grande. L’objectif est d’atteindre 10% de part de marché d’ici la fin de la décennie, sur un marché des plus concurrentiels. Mais une précision est de mise : si beaucoup considèrent Zalando comme un simple site d’e-commerce - un mastodonte certes mais un simple vendeur - il serait plus juste de qualifier l’entreprise allemande de prestataire de services en publicité en ligne, logistique, merchandising et fourniture de données.

Performance Opérationnelle

Chahuté par les craintes d'une récession généralisée en Europe et l'actualité troublée en Allemagne, le DAX 40 s’est fortement replié depuis le début d’année. De tels événements représentent parfois de véritables aubaines pour l’investisseur long-terme qui peut alors piocher les meilleurs dossiers. Le tout soustrait d’une alléchante décote des cours sur la juste valeur des actions causée par la panique ambiante. Zalando fait partie de ces entreprises que nous trouvons injustement sanctionnées par le marché. L’entreprise allemande retrouve ses niveaux de novembre 2014, elle qui avait pourtant un parcours boursier plus qu’honorable depuis son IPO.

Parcours boursier de Zalando depuis le 1er Janvier 2021

Le volume de marchandises vendues par Zalando croît de plus 25% par an entre 2014 et 2021, surclassant largement le marché de la mode. Autre exploit remarquable : cette croissance n'a pas été réalisée à perte puisque sur la période, Zalando dégage des profits cash positifs. Certes ceux-ci restent minces, mais la performance est suffisamment exceptionnelle pour être soulignée. D’autant plus après une décennie durant laquelle les plateformes d’e-commerce en tout genre ont adopté une politique de “croissance à perte” et où les trous comptables furent comblés par les financements Pre-Seed aux Series C.

A défaut de chercher un business model viable pour le product-market fit, les entreprises ont préféré chercher de l’argent. Qui, quand il coule à flot g̶r̶â̶c̶e̶ à cause des banques centrales, n’est pas des plus compliqués à récupérer. Parenthèse fermée, revenons à Zalando.

Résultat Consolidé Zalando - HY1 2022

En quelques années, Zalando est désormais le e-commerçant fashion le plus visité en Europe avec bientôt 50 millions d'utilisateurs et une qualité de service réputée sans égale – en particulier grâce à l'irrésistible offre "buy now pay later", qui permet de recevoir les vêtements, de les essayer, de renvoyer ceux qui ne vont pas et de ne payer qu'une fois tout ce processus terminé. Plus généralement, la success story de Zalando est un chef d'oeuvre d'exécution. L'entreprise a réussi à triompher des deux immenses difficultés qu'affrontent tous les vendeurs en ligne à savoir : la gestion coûteuse et compliquée des retours et remboursements ainsi que le coût d'acquisition prohibitif de nouveaux utilisateurs via les moteurs de recherche et la publicité en ligne.

Comme expliqué précédemment, Zalando doit davantage être perçu comme un prestataire de services qu’un e-commerçant. En effet, la recette de ce succès réside dans l'authentique caractère de "plate-forme" de Zalando : toutes les marques peuvent se greffer sur l'infrastructure digitale de l'Allemand et vendre à travers elle. Ceci s'applique à leurs canaux de vente en ligne comme à leurs magasins physiques. Pour prendre conscience de cette force, sachez que sur les deux dernières années, plus de 5 000 magasins de mode – indépendants ou appartenant à divers marques tels que Hugo Boss, Mango, Nike – ont rejoint la plate-forme Zalando. Soit plus que le nombre total de magasins Inditex en Europe comprenant les marques Zara, Massimo Dutti ou encore Bershka.

Vous l’aurez compris, ce type de plateforme, une fois l'échelle requise atteinte, offre à la fois une multitude de références aux clients – un million sur Zalando – mais également pour les commerçants, un immense marché et la possibilité de sous-traiter tous les défis techniques de logistique, de e-marketing et de facturation. Enfin Zalando assure la capacité de facturer ces services rendus tout en sous-traitant le risque d'inventaire. Une triple entente gagnante en somme.

Performance Financière

Ces dynamiques porteuses ont amené le management à réviser à la hausse ses ambitions de croissance. Le curseur est désormais fixé à 20 milliards d’euros de chiffre d'affaires en 2025, soit presque quatre fois plus qu'en 2018. Si cet objectif est atteint, Zalando s’échange actuellement 0,25 fois sa valeur d’entreprise par rapport aux projections de revenu 2025. Bien sûr, au vu du contexte et des enjeux de société actuels, cet objectif pourrait ne pas être atteint. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient !

Concernant la gestion bilantielle, celle-ci est à la fois excellente et raisonnée. L'entreprise a réinvesti quasiment l'entièreté de ses profits réalisés au fil de la dernière décennie et n'a levé du capital qu'avec parcimonie mais toujours au bon moment et dans des termes à son avantage.

Enfin concernant la profitabilité, si nous nous référons à l’exercice fiscal 2021, Zalando affiche un free-cash-flow par action de presque 1€. Soit donc au cours actuel de 20€, un rendement sur free-cash-flow de près de 5%. Un chiffre alléchant pour une entreprise de forte croissance. Cependant, la très bonne dynamique passée reste à confirmer cette année puisque nous semblons pour l'instant observer un net ralentissement de la croissance des ventes.

D’autant plus que 2022 sera sans doute dans le rouge niveau profitabilité. L’épineuse question que nous nous posons est donc de savoir si nous sommes arrivés suffisamment près d’un point bas pour ouvrir une position à l’achat. Le conseil d’administration du groupe allemand semble en tout cas penser que Zalando évolue à des cours intéressants, puisque la plateforme berlinoise commence à racheter ses propres actions et que Anders Holch Povlsen, membre de la direction, multiplie les achats d’insiders depuis quelques mois.

Évolution du Compte de Résultat Zalando - 2014-24

Anders Holch Povlsen, né le 4 novembre 1972, est un milliardaire danois, PDG et unique propriétaire de la chaîne internationale de magasins de vêtements Bestseller – Vero Moda et Jack&Jones. Il est le plus grand actionnaire du détaillant britannique de mode sur Internet ASOS et le deuxième plus grand actionnaire du détaillant allemand de vêtements sur Internet Zalando. En septembre 2022, M. Povlsen était considéré comme le Danois le plus riche, avec une valeur nette estimée à 11,3 milliards de dollars.

Conclusion

Contrairement à beaucoup d'entreprises de ce type – prestataire de services – Zalando possède une santé financière exceptionnelle, comme en atteste sa trésorerie nette de 763M€. Zalando semble donc profiter d’une belle décote qui, à défaut de nous la faire ajouter en portefeuille, mérite de placer cette entreprise dans notre watchlist.

Notations Relatives Zalando - Zonebourse