ZALANDO : Morgan Stanley relève sa recommandation

Le 02 février 2024

Morgan Stanley a relevé vendredi de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' sa recommandation sur Zalando, tout en maintenant son objectif de cours de 26 euros sur le titre.



Dans une étude consacrée au secteur européen de la distribution, Morgan Stanley dit voir une opportunité d'achat sur le titre, qui a perdu plus de 50% de sa valeur au cours des 12 derniers mois en dépit de résultats plutôt résistants.



'Même si la demande reste atone, Zalando dispose de suffisamment de leviers pour préserver ses marges, alors que le marché anticipe une chute de l'ordre de 40% de ses résultats cette année', fait valoir le bureau d'études.



Sachant que le titre du groupe allemand de prêt-à-porter en ligne se traite désormais sur la base d'une décote de 20% par rapport à Inditex, les analystes disent percevoir un profil risque/rendement favorable.



