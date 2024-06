ZALANDO : Stifel réduit légèrement sa cible

Stifel maintient sa note 'achat' sur le titre Zalando avec un objectif de cours réduit de 37 à 35 euros, en raisons de prévisions de bénéfices légèrement inférieures.



La prévision de croissance du chiffre d'affaires révisée à 3,9% suggère une accélération marquée par rapport à l'année fiscale 2023, indique l'analyste.



Stifel rapporte que Zalando a présenté 'une stratégie viable' pour retrouver une croissance à un chiffre élevé à partir de 2025, sous réserve d'améliorations continues des conditions macroéconomiques.



La rentabilité devrait également s'améliorer grâce, notamment, à de meilleures marges brutes dans le commerce de détail.



Ainsi, la marge EBIT ajustée de ~7% d'ici 2028 semble réalisable, indique le broker qui estime qu'avec une trésorerie brute de 2,3 milliards d'euros, Zalando dispose d'une flexibilité financière substantielle.





