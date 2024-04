ZALANDO : UBS relève son objectif de cours

UBS estime qu'un fort taux de croissance au 1er trimestre est probable. L'analyste confirme son conseil neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 25 E (au lieu de 23 E) ce qui représente un potentiel de baisse de -4%.



' Nous relevons notre objectif de cours à 25 E (au lieu de 23 E) car nous voyons un fort taux de croissance et des activités actuelles au premier trimestre. Nous restons neutres jusqu'à ce que nous observions une dynamique soutenue et un renouveau du B2C ' indique UBS dans sa note du jour.



Zalando vise un taux de croissance annuel composé de 5 à 10 % tant pour le volume brut de marchandises (GMV) que pour le chiffre d'affaires au cours des cinq prochaines années.



