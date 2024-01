(Plus de contenus de l'étude complétés)

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - La descente aux enfers de l'action Zalando s'est poursuivie mercredi avec un plus bas record. Le cours est passé sous la barre des 17 euros pour la première fois depuis la sortie de la bourse en 2014. En début d'après-midi, le titre s'échangeait à 16,44 euros, soit une baisse de 4,4 pour cent par rapport au cours de clôture Xetra de la veille.

L'analyste Geoffroy de Mendez de la Bank of America (Bofa) a supprimé mercredi, après environ un an, sa recommandation d'achat pour les titres du détaillant de mode en ligne. Avec un objectif de cours de 21 euros, il voit tout de même un certain potentiel de reprise après la chute que l'action a connue ces derniers mois.

L'expert a justifié la dégradation dans son étude par la crainte que le profil de croissance à long terme se soit détérioré en raison de la concurrence croissante des sites web de marques ou des commerçants chinois Shein ou Temu. Il estime qu'une croissance à deux chiffres n'est plus réalisable. L'expert s'attend en revanche à des défis dans le commerce de la mode en 2024 et a donc dégradé cinq valeurs du secteur au total.

En 2024, les titres Zalando sont à nouveau la plus mauvaise valeur du Dax, avec une décote de 23,5 % jusqu'à présent. L'année dernière déjà, ils détenaient la lanterne rouge de l'indice directeur avec une perte annuelle de 35 pour cent. Depuis le record de 2021, lorsque le secteur en ligne a connu un boom grâce à la pandémie Corona, l'action a déjà perdu 84 pour cent de sa valeur. A l'époque, plus de 100 euros avaient été payés au plus haut.

Zalando avait fait son entrée en bourse en 2014. Le prix d'émission était alors de 21,50 euros. Les actionnaires de la première heure ont entre-temps perdu plus d'un cinquième de leur valeur.