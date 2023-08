FRANCFORT (dpa-AFX) - Les actions de Zalando ont accru leurs gains jeudi matin. Les traders ont fait référence à la conférence téléphonique du vendeur de mode en ligne sur l'évolution actuelle des affaires. Apparemment, le troisième trimestre se déroule mieux que prévu par le marché. Auparavant, les titres avaient déjà profité des bons résultats du deuxième trimestre.

En tête du Dax, Zalando a récemment gagné plus de huit pour cent à 31,69 euros et s'est ainsi dirigé vers son plus haut intermédiaire de fin juillet à 32,17 euros. Au-dessus de ce niveau, il s'agirait du cours le plus élevé depuis mi-mai.

Au cours du dernier trimestre, Zalando avait gagné plus que prévu sur le plan opérationnel, malgré une activité plus lente, grâce à un bon contrôle des coûts. L'entreprise fait preuve de robustesse dans un environnement difficile pour les détaillants en ligne, a indiqué la Deutsche Bank.