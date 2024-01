FRANCFORT (dpa-AFX) - La faible évolution du cours de l'action Zalando se poursuit en 2024. Vendredi, le cours s'est encore rapproché, avec moins 2,89 pour cent à 18,82 euros, de son plus bas record d'un peu plus de 17 euros, auquel il était tombé peu après la sortie de la bourse à l'automne 2014. Le prix d'émission était de 21,50 euros.

En 2024, année boursière encore récente, les pertes de cours de Zalando s'élèvent à plus de 12 pour cent, ce qui signifie la dernière place du Dax. En 2023 déjà, les titres étaient en queue de l'indice directeur allemand avec une baisse annuelle de plus de 35 pour cent ; en 2022, ils étaient avant-derniers avec une perte de plus de la moitié.

Cette faible évolution va de pair avec une attitude générale à nouveau plus prudente des investisseurs vis-à-vis des valeurs en ligne et technologiques, ce qui se reflète en 2024 sur les bourses américaines. Cette année, de grandes valeurs sectorielles comme Amazon, Netflix, Alphabet ou Meta ont également commencé en demi-teinte sur le Nasdaq, après une forte progression sur le Nasdaq 2023. L'une des raisons de leur récent recul est l'affaiblissement des espoirs de voir la banque centrale américaine (Fed) abaisser bientôt et de manière significative son taux directeur.

L'année dernière, Zalando, comme de nombreuses entreprises du secteur de la mode, a ressenti une réticence des clients à acheter. L'inflation élevée, les incertitudes économiques, les stocks importants et les ventes avec des rabais élevés ont laissé des traces. Le fait que Zalando ait parallèlement progressé dans la maîtrise de ses coûts n'a pas aidé ses actions. A titre de comparaison, Zalando avait encore atteint un record de près de 106 euros à la mi-2021. A l'époque - en pleine pandémie de Corona - le commerce en ligne était en plein essor.

Jeudi, un avertissement sur les bénéfices de JD Sports Fashion a encore assombri l'ambiance. Le détaillant de sport britannique a abaissé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice après un déroulement décevant des importantes ventes de Noël. L'entreprise a mis en cause les conditions météorologiques inhabituelles et la retenue des dépenses de consommation pour expliquer la faiblesse des ventes pendant la période précédant les fêtes. Les marges pour l'ensemble de l'année seront probablement inférieures à celles de l'année précédente. Cette situation s'explique par les offres spéciales et les promotions qui ont attiré les acheteurs pendant la période de Noël.

Ces déclarations avaient également pesé sur les actions des fabricants de vêtements de sport comme Adidas et Puma. Alors qu'Adidas était encore un peu sous pression jeudi, Puma a entamé une tentative de reprise avec plus 0,7 pour cent. Contrairement à Puma, Adidas avait toutefois connu une forte évolution en 2023. Les investisseurs ont misé sur une reprise sous la direction du nouveau patron Bjørn Gulden, venu du rival Puma./mis/tih/jha/