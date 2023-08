Zalando double presque son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre grâce à une meilleure gestion des commandes

Zalando, le plus grand détaillant de mode en ligne d'Europe, a déclaré jeudi qu'il avait presque doublé son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre grâce à une meilleure économie des commandes et à un marketing plus ciblé.

Son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) du deuxième trimestre a augmenté de 87 %, pour atteindre 144,8 millions d'euros (158,24 millions de dollars), par rapport au même trimestre de l'année précédente, a déclaré la société. La société a également revu à la baisse ses perspectives pour l'année 2023, le bénéfice d'exploitation étant désormais attendu entre 300 et 350 millions d'euros, au lieu de 280 à 350 millions d'euros précédemment, et a déclaré que la valeur brute des marchandises (GMV) et le chiffre d'affaires se situeraient dans la moitié inférieure des fourchettes de prévisions initiales. (1 dollar = 0,9151 euro)