Zalando : hausse de 21,6% du chiffre d'affaires trimestriel

04/11/2020 | 08:43

Le volume d'affaires (GMV) et le chiffre d'affaires ont respectivement augmenté de 29,9% et 21,6% pour atteindre 2,5 milliards et 1,8 milliards d'euros au 3ème trimestre 2020.



' Cette forte croissance s'explique particulièrement par l'accélération de la demande des consommateurs pour des offres en ligne dans le contexte sanitaire actuel, et par les solides performances du Partner Program et de Zalando Lounge ' indique le groupe.



La marge d'EBIT ajusté est de 6,4%, s'expliquant par une croissance additionnelle et un effet conjoncturel.



Le groupe a annoncé la révision à la hausse des objectifs prévisionnels pour l'ensemble de l'année en raison d'une croissance exceptionnellement forte et rentable au troisième trimestre



Zalando investit pour développer son offre ' Connected Retail ' dans le but de tripler le nombre de magasins en 2021 sur la plateforme et renforce son soutien aux partenaires.



