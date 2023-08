Zalando : le titre grimpe, 2ème trimestre meilleur que prévu

Zalando a fait état jeudi d'un résultat d'exploitation plus élevé que prévu au deuxième trimestre, une annonce qui faisait grimper de près de 8% son action à la Bourse de Francfort.



Le distributeur de vêtements en ligne a publié un bénéfice opérationnel en hausse de 87% à 144,8 million d'euros au titre du trimestre écoulé, à comparer avec un consensus de 130 millions.



Son volume d'affaires total (GMV) a reculé de 1,8% à 3,7 milliards d'euros dans un environnement qualifié de 'difficile', ce qui s'est traduit par ailleurs par un recul du chiffre d'affaires de 2,5% à 2,6 milliards d'euros.



Le groupe basé à Berlin a par ailleurs resserré ses prévisions annuelles, tablant désormais sur une croissance de son indicateur GMV dans le bas de la fourchette de 1% à 7% qu'il avait précédemment déclaré viser.



Zalando ajoute qu'il devrait dégager cette année un bénéfice opérationnel compris entre 300 et 350 millions d'euros, au lieu des 280-350 millions attendus jusqu'ici.



Vers 11h30, le titre Zalando grimpait de presque 8%, signant la plus forte hausse de l'indice DAX sans véritablement soutenir l'indice Europe STOXX 600 regroupant les valeurs européennes liées à la distribution (-1,5%).



