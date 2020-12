Zalando : les actions bondissent, UBS passe à l'achat

Les actions de Zalando se négocient à la hausse ce matin alors que les analystes d'UBS ont relevé leur conseil sur le plus grand détaillant de mode en ligne d'Europe à 'acheter' au lieu de 'neutre', faisant passer leur objectif de cours de 65 euros à 99 euros.



L'action Zalando est en hausse de plus de 3% à la Bourse de Francfort après cette analyse positive d'UBS.



UBS a indiqué que des données récentes suggèrent une croissance plus élevée et une transition de la plateforme plus rapide pour la société basée à Berlin, qui pourraient toutes deux s'avérer être des catalyseurs pour le titre.



'Notre actualisation des données reflète une nouvelle analyse qui indique que (...) la croissance de GMV et la croissance du programme de partenariat, les deux mesures auxquelles les investisseurs tiennent le plus, dépasseront les attentes au cours de l'exercice 2021', indique l'analyste.



Le volume brut des marchandises, ou GMV, est défini comme la valeur de toutes les marchandises vendues aux clients après annulations et retours, tandis que le programme de partenariat compte plus de 290 partenaires avec plus de 900 marques et constitue l'épine dorsale de la stratégie de la plate-forme du groupe.



UBS estime que Zalando publiera des prévisions de croissance du GMV pour l'année fiscale 2021 avant le consensus (24%) et les prévisions à moyen terme (20-25%) lors de ses résultats pour l'année fiscale 2020.



