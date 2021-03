Zalando : publie ses prévisions pour 2021

Zalando a publié aujourd'hui des prévisions pour l'exercice 2021 nettement supérieures aux attentes du marché en raison d'un début d'année extraordinairement solide, porté par une croissance prévue du volume marchand brut (GMV) d'environ 50% au premier trimestre.



Après un exercice 2020 solide, Zalando prévoit d'augmenter le GMV de 27-32% à 13,6-14,1 milliards d'euros en 2021 (consensus: 25%) tandis que le chiffre d'affaires devrait augmenter de 24-29% à 9,9-10,3 milliards d'euros (consensus: 21%). Zalando table enfin sur un EBIT ajusté compris entre 350 et 425 millions d'euros (consensus: 361 ME)



En 2020, Zalando a réalisé 10,7 milliards d'euros de GMV (soit +30,4% d'une année sur l'autre). Le chiffre d'affaires au cours de la même période a augmenté de 23,1% à 8 milliards d'euros et l'EBIT ajusté s'est établi à 420,8 ME.



