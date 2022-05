Zalando : perte nette de 61,3 ME au 1er trimestre

Zalando publie un chiffre d'affaires de 2,2 MdsE au titre du 1er trimestre 2022, en recul de 1,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBIT ajusté ressort à -51,8 ME, loin du gain de 93,3 ME du 1er trimestre 2021.

Dans ces conditions, Zalando enregistre une perte nette de 61,3 ME, contre un bénéfice de 34,5 ME il y a douze mois.



Pour l'exercice 2022, Zalando anticipe un EBIT ajusté situé dans la tranche inférieure d'une fourchette de 430 à 510 ME.



' Nous sommes flexibles et bien équipés pour guider Zalando dans cet environnement de marché volatil. Cela inclut de faire les ajustements nécessaires pour améliorer nos performances ', a déclaré le Dr. Sandra Dembeck, directrice financière de Zalando.



' Dans le même temps, nous continuons d'investir tout au long du cycle pour générer de la valeur à long terme. Nous élargissons notre réseau logistique et faisons progresser notre plate-forme pour mieux servir nos clients et partenaires, permettre une croissance future durable et nous préparer à un succès à long terme', a-t-elle ajouté.



