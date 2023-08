Trajectoire Alpha Acquisition Corp. est une société à chèque en blanc. La société est constituée dans le but d'effectuer une fusion, un échange de capital-actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou sociétés. Son objectif est d'identifier et de travailler avec une entreprise axée sur la technologie et le protocole Internet (IP). Elle n'a aucune activité et ne génère aucun revenu.

Secteur Sociétés holdings