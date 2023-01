Le cofondateur de Zamaz détient 66 % après avoir racheté le deuxième plus grand détenteur.

Zamaz PLC - Entreprise londonienne de technologie de commerce électronique et de détail - Dominic White, le cofondateur de Zamaz et son principal actionnaire, rachète son deuxième actionnaire, Ayda Khorassani. White achète 94,5 millions d'actions à Khorassani, une participation de 13,3 % qui était la totalité de sa participation. L'achat se fait par l'intermédiaire de Maximum Return Systems Group. White contrôle maintenant une participation de 66,3 % dans Zamaz. Il ne divulgue pas le prix auquel la transaction a été effectuée, bien que 94,5 millions d'actions valent environ 8,5 millions de livres sterling au cours actuel du marché de Zamaz.

Zamaz indique également qu'elle a accepté de modifier l'accord de licence pour ses marques sous licence afin de pouvoir se concentrer entièrement sur le produit de nettoyage durable Ecomoist, qui représente déjà 99 % des revenus dans le cadre de l'accord et un tiers de l'ensemble des revenus de Zamaz. "Les administrateurs sont fermement convaincus que la société peut générer des revenus, des bénéfices et une valeur actionnariale plus importants en concentrant ses ressources britanniques sur Ecomoist au cours des 12 prochains mois, plutôt que de s'engager à lancer de nouvelles marques dans le cadre de cet accord de licence", est-il indiqué.

"Nous sommes... ravis d'avoir réussi à repositionner notre accord de licence afin que l'équipe puisse se concentrer sur l'expansion des revenus et des bénéfices d'Ecomoist et sur sa portée géographique, y compris aux États-Unis, et aussi sur le développement de l'activité de Bella Dispensa", déclare le président Martin Groak. Bella Dispensa est un détaillant en ligne de produits alimentaires italiens gourmets.

Cours actuel de l'action : 9,00 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 5,1

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.