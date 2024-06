Zamp SA, anciennement BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA, est un exploitant de restaurants basé au Brésil, dont le portefeuille de marques offre plaisir et diversité alimentaires. La société exploite des marques telles que Burger King et Popeyes. Son activité commerciale consiste à importer et à exporter des produits liés à l'activité principale des restaurants Burger King et Popeyes. L'offre de la société comprend des aliments et des boissons du menu Burger King, tels que des cheeseburgers, des hamburgers aux saveurs différentes et des offres premium, comme la famille Mega Stacker et le Dulce de Leche, des onion rings, des hot dogs, des frites et du poulet, des salades, des boissons non alcoolisées, des jus, du café, des milk-shakes, ainsi que des gâteaux et des crèmes glacées.

Secteur Restaurants et bars