Zanaga Iron Ore Company Limited est une société d'exploration et de développement du minerai de fer. L'actif phare de la société est sa participation à 100 % dans le projet de minerai de fer de Zanaga, situé dans la République du Congo, également connue sous le nom de Congo-Brazzaville. Le projet Zanaga est conçu pour être développé par étapes. Le projet de minerai de fer de Zanaga est situé dans le sud-ouest de la République du Congo, près de la frontière avec le Gabon, à environ 300 kilomètres (km) au nord-est de la ville portuaire de Pointe Noire et à 250 km au nord-ouest de la capitale Brazzaville. Le projet Zanaga est axé sur l'exploitation d'une mine de fer à grande échelle, le traitement et l'infrastructure pour produire 30 tonnes métriques par an (Mtpa) de concentré de minerai de fer à haute teneur (alimentation en boulettes) sur une durée de vie de la mine de 30 ans et est développé en deux étapes.

Secteur Acier