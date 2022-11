Le Canada ordonne à trois entreprises étrangères de céder leurs investissements dans les minéraux critiques

Les trois entreprises étrangères qui ont reçu l'ordre de céder leurs investissements sont Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources Co Ltd, Chengze Lithium International Ltd, et Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd.

"Ces entreprises ont été examinées dans le cadre du processus d'examen de la sécurité nationale en plusieurs étapes, qui implique un examen rigoureux de la part de la communauté de la sécurité nationale et du renseignement du Canada", ont déclaré le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, et le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, dans une déclaration conjointe.