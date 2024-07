ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) est une entreprise énergétique basée en Suède. ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) est une entreprise énergétique spécialisée dans la production d'énergie verte. Le modèle commercial de l'entreprise vise à atteindre les objectifs environnementaux des pays par la mise en place d'usines de gazéification et d'incinération des déchets qui produisent de l'électricité et de la chaleur vertes. Zazz Energy vend des installations clés en main comprenant la construction, l'installation, la formation et le service. En outre, Zazz Energy peut également posséder et exploiter des usines sous ses propres auspices, sur les marchés locaux où cela est avantageux, ce qui signifie alors que Zazz Energy produit elle-même de l'électricité et de la chaleur vertes et, dans certains cas, du biochar et du vinaigre de bois, qui sont vendus directement au client de l'entreprise.